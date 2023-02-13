香港女星黃心穎2012年參加香港小姐選美榮獲亞軍，外型亮眼、身材高挑，深受許多粉絲的喜愛。豈料，2019年爆出與男星許志安的不倫婚外情，名聲瞬間暴跌，，一度傳出到國外避風頭，甚至被瘋傳已經退出演藝圈，而近日她開始曬出新作品，並以性感形象示人，令外界震驚不已。

黃心穎劈腿偷情許志安的「安心事件」震驚兩岸三地，當時兩人在車上親密親吻畫面曝光，慘遭人人唾棄的小三，原本敲定的電視劇演出被換角，演藝工作全面停擺，情緒陷入低潮。她2019年在醜聞後避走美國，相隔8個月後返港，同時駁斥改名、轉行等傳聞，但表演工作始終沒有起色。

其後，偷情人夫許志安與鄭秀文熬過婚姻危機，繼續攜手走下去。而視帝前男友馬國明，分手後隔年認愛黃心穎好友湯洛雯，穩交2年多同居，直到今年元旦馬國明曬宣布結婚，消息一出粉絲與好友紛紛祝賀。

而黃心穎自2021年IG曬出家中聖誕樹祝賀節日，已經超過1年2個月沒有更新動態的她，昨日突然上傳20秒MV片段，PO文「Feb. 14th stay tuned」宣告復出，而MV《Crown Me》尺度大膽，昏暗燈光下的面具派對，她的紗裙禮服大露美背，以撩人的姿態性感熱舞。據了解，這張單曲應該是自行出資製作，同時網友發現IG刪去大量舊照，疑似為復出做準備。