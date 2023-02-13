長達三年的新冠肺炎疫情噩夢，總算走到盡頭，星宇航空把握報復性旅遊潮，今年1月營收有望創下開航以來新高，法人推估星宇單月開始賺錢了，董事長張國煒也得以鬆口氣。

【1】張國煒鬆口氣 星宇元月開始賺錢了

星宇航空挺過3年疫情，把握報復性旅遊潮，今年1月營收15.23億元，月增58％、年增近13倍，不僅改寫開航以來新高，法人掐指估算，星宇單月開始賺錢了！接下來2、3月還有228連假出遊潮等，4月星宇首航美國洛杉磯，下半年插旗舊金山，全力發展北美到東南亞轉運航網，法人估星宇全年獲利幾無懸念。

【2】房貸利息將補貼！林右昌揭住宅政策重大方向 政院周四拍板

據悉，行政院會周四（16日）將拍板完整住宅政策，內政部長林右昌今（13）日視察住都中心時將宣示住宅政策大方向，未來包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼等，將備妥預算子彈，三箭齊發。

【3】高盛調升晶圓雙雄目標價

晶圓代工龍頭台積電、二哥聯電10日雙雙改寫金兔年開紅盤以來高點，股價表現頂住產業下行逆風。台積電最新公告的元月營收重返2,000億元大關，無懼工作天數較少，繳出月增、年增佳績，包括高盛、花旗環球證券相繼調升股價預期，來到708元與620元；高盛同步也將聯電股價預期升至68元。

【4】國巨高階MLCC 明年營收爆發

國巨新取得新台幣逾10億元設備，將用於高雄大發三廠，今年上半年逐漸進入試產階段，由於大發三廠鎖定車用、5G等高階MLCC產能，廠區試產、認證將同步進行，市場估計，大規模營收貢獻落在2024年。

【5】德銀：美國今年衰退機率達9成

華爾街最悲觀的銀行之一德意志銀行（Deutsche Bank）表示，鑑於通膨仍遠高於目標值，聯準會料持續升息控制，預料美國經濟今年還是有高達90％機率步入衰退。但若能躲過，德銀看好標普500指數今年內上看5,000點。