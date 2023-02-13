攝取充足維生素C對維持健康免疫力很重要，但現代人生活節奏忙碌，不少民眾選擇額外服用高劑量維生素C作為日常保健，但過量攝取維生素C不只可能增加腎臟負擔，還可能造成急性腎損傷必須洗腎救命。

一份刊登在開放期刊《Cureus》最新的病例報告即指出 ，一名55歲的女性因為體內過量的維生素C引發急性腎損傷（AKI）及腎臟高草酸尿症（hyperoxaluria），急診至今3個月，必須持續透過血液透析（洗腎）維繫腎臟健康，並已確診屬於末期腎臟病（ESKD）。

病例報告指出，這名女性過去即有慢性腎臟病史，4年前的肌酸酐（Cr）為0.73 mg/Dl，急診前4個月的數值已升高到2mg/dL（一般女性健康數值為1.3 mg/Dl以下），並有服用甲狀腺藥物。急診時的肌酸酐升高為35.30 mg/dL，尿量極少且很快就出現無尿症狀。由於持續性無尿、酸中毒與腎功能惡化，入院當天就開始接受緊急血液透析治療。

接受抽血檢測後，推估其急性腎衰竭原因與維生素C中毒有關，而且病人過去用藥習慣並不規律，不排除是短時間內服用了大量維生素C。病人在接受透析治療後，雖然尿量有所改善，仍需持續進行透析治療幫助體內電解質平衡。病例報告表示，病人出院後至少需進行持續一年以上的血液透析治療，也顯示過量維生素C對腎功能異常等風險族群，的確會增加高草酸尿症的風險。

●高草酸尿症影響全身 腎病勿過量吃巧克力跟菠菜

病例報告表示，高草酸尿症是一種尿液中草酸鹽排泄量增加的病症，當草酸鈣累積在體內會超過腎絲球清除率極限時，就會造成草酸鈣在體內沉積，影響腎臟、心臟、骨骼與循環系統。

高草酸尿症的發病原因之一，是先天基因影響肝代謝草酸的酶活性太低，被稱為「原發型」的高草酸尿症（Primary Hyperoxaluria）。另一種「繼發性」的高草酸尿症，可能與攝取過量草酸鈣或是草酸鹽前趨物有關，包括巧克力、菠菜等高草酸食物，過量的維生素C與酒精也會增加身體代謝草酸的負擔。每天攝取大於1000毫克以上的草酸，會增加高草酸尿症的機率。

維生素C雖為水溶性，但代謝過程約須3～4小時，過量服用維生素C會產生大量草酸，容易在腎臟、泌尿道合成為草酸鈣結石。一般膳食建議攝取量為成人維生素C每日100毫克，每日上限攝取則為2000毫克。

●補充維生素C男性腎結石多2倍 有結石病史更危險

回溯文獻，《JAMA內科醫學雜誌》中曾刊登的瑞典研究也發現，根據23,000多名男性的分析，探討腎結石風險與維生素C補充劑之間的關聯，11年的追蹤數值顯示，其中約有2%男性罹患腎結石，而宣稱有服用維生素C補充劑的人，腎結石風險是其他人的2倍。

一般成年男性每日需要的維生素C約在90毫克左右，女性則約75毫克。維生素C具有維護結諦組織與黏膜健康的作用，對皮膚、骨骼健康至關重要，天然食物中的木瓜、柑橘類、芭樂等都有豐富含量。

哈佛大學公衛學院流行病學系教授Gary C. Curhan提醒 ，健康成人如無必要，應避免服用高劑量的維生素C補充劑。如果有草酸鈣結石病史，更要嚴格注意維生素C的攝取量以避免再度復發。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章