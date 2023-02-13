作家苦苓現身留言。（圖／截自韋安臉書）

國民黨台北市前議員羅智強宣布參選台北市大安區立委，不僅與該區現任議員鍾沛君相撞，也引發藍營支持者兩極意見。媒體人韋安日前在臉書喊話：「不用講太多了，可憐一下羅智強，不能讓戰將總是送死和再失業四年，這才是重點」不料作家苦苓卻現身回一句：「戰將本來就應該戰死沙場，斗內那麼多失業也不用怕。」

針對鍾沛君提議，這次讓她參選大安區、羅智強出征艱困選區，若成功她將每周抽一天當羅志工；若失敗她承諾只當一屆，下次就換她挑戰羅壯志未酬的艱困選區。羅11日在政論節目《大新聞大爆卦》回應，如果因自己在大安區太強就不選，跑去其他艱難選區，這樣對他在大安區的支持者公平嗎？還是說，「今天跟我說繼續當志工、繼續當失業人士，去一個選區輸了也沒關係，繼續流浪4年，如果大家覺得這是對羅智強最好的安排，我也是尊重。」

韋安則在臉書發文寫道：「不用講太多了，可憐一下羅智強，不能讓戰將總是送死和再失業四年，這才是重點。」

此文引發討論，支持羅智強的網友認為：「那為什麼國民黨總是叫戰將送死呢？」「未來台北市長候選人當然要支持！」反對的網友表示：「好高騖遠+辭退議員，自私貪心是他的缺點，以為自己很厲害，卻只會亂闖，種什麼因就得失業的果！」「只敢在舒適圈的戰將？直接給他不分區第一名好了」、「有戰力的選將應該為黨開疆闢土出戰艱困選區.不是挑舒適圈」。苦苓則現身留言：「戰將本來就應該戰死沙場，斗內那麼多失業也不用怕。」