【LIVE直播】星雲大師圓寂讚頌典禮蔡英文總統到場頒贈褒揚令｜2023.02.13

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，一早就有大批信眾前往參加，預估約有750輛遊覽車、上萬人前來送星雲法師最後一程，讚頌典禮9時開始，但清晨6時許就有大批車潮陸續湧入，造成台29線大塞車，由於人潮、車潮眾多警方7時開始執行道路管制，目前人潮持續進入佛光山。

佛光山開山宗長星雲法師圓寂讚頌典禮13日上午9時開始，一大早佛光山信徒湧進，讚頌典禮會場7時30分開放大眾進場，來自全台各地佛光山信眾一早舉集佛陀紀念館準備參加儀式，不到8時場內座位已滿一半。（林雅惠、黃子明攝）

佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮13日上午9時開始，一大早佛光山信徒湧進，讚頌典禮會場7時30分開放大眾進場，不到8時場內座位已滿一半，除自行前往的信眾，及來自全球各地搭機返台的信徒與山上僧信，紛紛進入會場。

佛光山13 日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，典禮開始前，星雲法體封龕安奉在禮台上，佛光山獻供人員手捧儀式所需供品進場。（ 黃子明攝）

佛光山13 日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，來自全台各地佛光山信眾一早舉集佛陀紀念館，準備參加儀式。（ 黃子明攝）

星雲大師法體6日真身封龕並移靈至雲居樓，由傳燈會弟子24小時輪流守靈，一連7天開放信眾追思緬懷，近日陸續有信眾到佛光山緬懷星雲大師，星雲法師圓寂讚頌典禮圓滿後，法體將發引到台南大仙寺「荼毘」（火葬），預計傍晚5時回到佛光山，永久安葬於萬壽園。

佛光山13日為開山長老星雲法師舉行圓寂讚頌典禮，信眾一早排隊上山悼念。（林瑞益攝）