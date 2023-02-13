根據美國國防部周日發布的聲明，一架F-16發射一枚AIM9x飛彈，成功擊落在密西根州休倫湖上方美國領空高度約20,000英呎的一個飛行物，其路徑和高度引發疑慮，可能對民航造成危害。

一名美國政府高層透露，在休倫湖上空被擊落的物體呈八角形柱體結構。

本月截至周日，美軍戰鬥機在美國和加拿大上空已經擊落4個高空物體。

美軍在2月4日擊落數日來被發現橫跨美國國土的「疑似」中國間諜氣球。上周五白宮宣布美方擊落第二個飛行物，該物體在阿拉斯加上空約40,000英呎高空飛行。周六加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）證實他與拜登總統合作，批准一架美國戰鬥機擊落飛越加拿大育空地區（Yukon）的不明物體。

蒙大拿州眾議員Matt Rosendale在推特上表示，他在周日獲悉蒙大拿州附近有第4個高空物體，「我正在等待目視確認，我們國家的安全是我的首要之務。」

目前美國官員尚未公布周五、周六擊落物體的相關細節，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日接受媒體訪問時表示，官員們現在認為這兩個物體也是氣球，但是比最初發現的那個間諜氣球體積小很多。

根據上周六發布的聲明，美國五角大樓發言人Patrick S. Ryder 准將表示，加拿大當局正在進行回收行動，以協助兩國進一步了解在加國被擊落物體的性質。

加拿大國防部長Anita Anand在周六的記者會上表示，現在判斷該物體是否來自中國仍為時過早，「從所有跡象來看，這個物體可能與在北卡羅來納州海岸被擊落的物體相似，但體積較小，且實際上為圓柱體」。