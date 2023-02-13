全國中小學開學第一天，因應寒假期間染疫風險提高，台南市副市長葉澤山及教育局長鄭新輝，一大早即前往九份子國民中小學迎接學生上學，並視察學校的防疫準備工作。葉澤山還到班級與學童互動，宣導落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩等防疫措施，並提醒學童們留意自主健康狀況，如有生病不要上學，一起守護自己及他人的健康安全。
葉澤山也偕同小朋友示範正確的洗手方式，宣導勤洗手避免病毒入侵，降低各種傳染疾病風險，以及防疫不忘節水，落實6個節水洗手小撇步，提醒師生珍惜水資源。立委陳亭妃亦前來關心。
葉澤山認為，新冠疫情不容輕忽，國內腸病毒疫情也呈現緩升趨勢，加上又有腸病毒感染併發重症確定個案發生，為提升校園防疫能量，市府團隊及學校謹慎以對，並根據中央流行疫情指揮中心及教育部防疫管理指引等相關規定，持續部署規畫校園防疫工作，整備各項防疫物資。
葉澤山說，2月10日以前，全市362所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在教育局、環保局、學校教職員工及各區清潔隊合作下，都已全數完成校園室內外環境清潔消毒工作，提供師生安心上學的環境，請家長安心。
鄭新輝表示，各校在開學前都已確認完成校園室內外環境消毒及防疫物資整備，目前口罩、酒精、漂白水、快篩試劑等物資備用庫存量充足，也要求學校隨時盤點，如有不足立即補充。
另外，因應假期後國外旅遊返國可能造成疫情傳播風險，教育局也請各校掌握開學前1周，自國外入境的學生、教職員工旅遊史及健康狀況，提醒遵守自主防疫規範，加強自主健康監測；並籲請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有疑似症狀應主動回報校方，並避免到校上學。
九份子國中小校長康晉源表示，該校在寒假結業式時，已對每位學生發放5劑快篩試劑，並請全體教職員及學生於昨天自主快篩，並回報結果。目前教職員工全員陰性，6、700名學生中僅3人陽性，已請他們不要到校上課，在家隔離治療。
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