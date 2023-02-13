全國中小學開學第一天，台南市副市長葉澤山及教育局長鄭新輝前往九份子國民中小學迎接學生上學，並視察學校的防疫準備工作。（洪榮志攝）

台南市副市長葉澤山視察九份子國民中小學時，偕小朋友示範正確的洗手方式，。（洪榮志攝）

全國中小學開學第一天，因應寒假期間染疫風險提高，台南市副市長葉澤山及教育局長鄭新輝，一大早即前往九份子國民中小學迎接學生上學，並視察學校的防疫準備工作。葉澤山還到班級與學童互動，宣導落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩等防疫措施，並提醒學童們留意自主健康狀況，如有生病不要上學，一起守護自己及他人的健康安全。

葉澤山也偕同小朋友示範正確的洗手方式，宣導勤洗手避免病毒入侵，降低各種傳染疾病風險，以及防疫不忘節水，落實6個節水洗手小撇步，提醒師生珍惜水資源。立委陳亭妃亦前來關心。

葉澤山認為，新冠疫情不容輕忽，國內腸病毒疫情也呈現緩升趨勢，加上又有腸病毒感染併發重症確定個案發生，為提升校園防疫能量，市府團隊及學校謹慎以對，並根據中央流行疫情指揮中心及教育部防疫管理指引等相關規定，持續部署規畫校園防疫工作，整備各項防疫物資。

葉澤山說，2月10日以前，全市362所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在教育局、環保局、學校教職員工及各區清潔隊合作下，都已全數完成校園室內外環境清潔消毒工作，提供師生安心上學的環境，請家長安心。

鄭新輝表示，各校在開學前都已確認完成校園室內外環境消毒及防疫物資整備，目前口罩、酒精、漂白水、快篩試劑等物資備用庫存量充足，也要求學校隨時盤點，如有不足立即補充。

另外，因應假期後國外旅遊返國可能造成疫情傳播風險，教育局也請各校掌握開學前1周，自國外入境的學生、教職員工旅遊史及健康狀況，提醒遵守自主防疫規範，加強自主健康監測；並籲請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有疑似症狀應主動回報校方，並避免到校上學。

九份子國中小校長康晉源表示，該校在寒假結業式時，已對每位學生發放5劑快篩試劑，並請全體教職員及學生於昨天自主快篩，並回報結果。目前教職員工全員陰性，6、700名學生中僅3人陽性，已請他們不要到校上課，在家隔離治療。