南韓演員金正賢過去曾因演出《哲仁王后》、《愛的迫降》等超夯韓劇而成功打開知名度，不料意外捲入前女友情緒勒索而臭臉影響其他演員等醜聞，讓他形象大受影響，受到眾人撻伐，他也因此暫時消失在演藝圈，直到近日他才再度推出新戲《木偶的季節》搭檔女星林秀香，宣布正式回歸，但沒想到收視不如預期，讓他復出之路備受考驗。

由金正賢、林秀香、金多順、安友淵、金吝勸、車清華等人主演的《木偶的季節》，在1月底開播後，首集雖拿到4.8%的不錯成績，但之後的收視率就每況愈下，第二集收視就跌到2.2%，之後雖有些微回升，但也停留在2%~3%徘徊，在11日播出的最後一集甚至直接跌到1.9%，不僅電視觀眾反應冷淡，就連網路平台討論度也很低，完全被同時段競爭的《法錢》以10%的高收視率給打趴，但沒想到《木偶的季節》卻反而因悽慘的收視率而引起網友討論。

《木偶的季節》故事劇情講述死神「木偶」與救人的醫師之間的羅曼史，金正賢在劇中飾演降臨人間懲罰人類的死神木偶，與林秀香所飾演擁有奴役木偶神奇能力的醫師韓季節有著精采的對手戲。

但不少網友分析除了受到先前臭臉醜聞的影響外，劇情呆版沒新意外、金正賢在劇中的角色也沒有特別的亮點都是主要原因，紛紛表示「金正賢在《愛的迫降》很不錯啊，覺得是劇本的問題」、「看了第一集覺得很普通，後面就沒看了」、「劇情其實很無聊」、「很悶的故事完全看不下去」、「金正賢感覺很不像在演愛情戲」、「這部戲感覺不需要什麼演技也能演」。