一名26歲梁姓男子非法持有刀械、槍枝及毒品，11日入住吉安鄉勝安村某旅店時，遭警方突擊稽查，全案依法移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

花蓮縣警局吉安分局執行擴大臨檢勤務，接獲情資指出一名26歲梁姓男子非法持有刀械、槍枝及毒品，且居住吉安鄉勝安村某旅店，警方11日晚間前往稽查，當場查獲武士刀、藍波刀、漆彈槍、鎮暴槍等，還有重達約36.95客的毒品咖啡包，儘管男子稱不明毒品來源，全案將依法移送偵辦。

吉安警方表示，北昌派出所11日晚間11時許，執行擴大臨檢勤務，員警接獲可靠情資後，便到該旅店實施臨檢，並在梁姓男房客房間內查武士刀2把、藍波刀1把、CO2漆彈槍及鎮暴槍各1支、大麻1包、大麻菸1支、毒咖啡11包且總重約36.95公克。

梁男供稱自己對刀械及生存遊戲頗有興趣，因此購買武士刀、漆彈槍及鎮暴槍收藏把玩，其餘毒品等證物則不知來源，不過警方持有事證明確，依現行犯將他上銬逮捕，帶回派出所詢問完成後，將梁男依法送辦，並持續追查槍枝、刀械及毒品的來源。

吉安警分局表示，依《槍砲彈藥刀械管制條例》規定，改造槍械最重可處無期徒刑，併科3千萬元罰金，呼籲民眾切勿以身試法，且近年新興毒品藉不斷改變包裝以躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品傷害腦部中樞神經，嚴重者造成精神分裂並導致死亡，依《毒品危害防制條例》規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，千萬碰不得！

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