林口槍響！特斯拉遭7煞砸爛 疑男欠百萬賭債神隱波及友人

32歲蘇姓男子駕駛特斯拉電動車行駛於林口區泰林路二段，遭2輛汽車前後包夾，7名惡煞持刀械砸車，更一度開槍恐嚇。（警方提供）

新北市林口區昨（12日）晚間11時許傳出槍響，32歲蘇姓男子駕駛特斯拉電動車行駛於林口區泰林路二段，遭2輛汽車前後包夾，7名惡煞持刀械砸車，更一度開槍恐嚇，蘇男緊急倒車才脫困，警方今（13日）在北市萬華區逮捕7嫌，疑因蘇男的友人積欠上百萬元賭債後神隱，因此遭波及，案由警方進一步偵辦中。

警方調查，蘇男駕駛白色特斯拉電動車行駛於林口區泰林路二段，遭2輛汽車前後包夾，7名惡煞突然持刀械砸車，過程中還開槍恐嚇，蘇男嚇得連忙倒車衝撞對方汽車才開車逃脫，蘇男並未受傷。警方獲報到場，在現場發現空包彈1顆，疑為模擬槍。

林口警分局獲報，循線3小時後在北市萬華區路邊逮捕7嫌，警方在車內查扣模擬槍1把、刀械1把。7嫌供稱，因蘇男的友人積欠天九牌賭債上百萬元後神隱，才對恐嚇蘇男要他幫忙找人。警方訊後將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害秩序、妨害自由、公共危險、恐嚇及毀損罪送辦。