迎接寒假後開學首日，桃園警分局護童安全入校園。（蔡依珍攝）

迎接寒假開學首日，桃園警察分局對於轄內學校，從早晨開始執行「護童交安專案勤務」，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作。

迎接寒假後開學首日，桃園警分局護童安全入校園。（蔡依珍攝）

迎接寒假後開學首日，桃園警分局護童安全入校園。（蔡依珍攝）

桃園市政府警察局交通警察大隊、桃園警察分局、義交大隊安全宣導中隊等為有效防制學童交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，運用開學日擴大進行交通安全宣導，於校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之幼童及家長進行交通安全宣導教育；並於轄內重要路口共出動11名警力、10名義交進行交通疏導，選定位於交通繁忙路段之學校8間，派遣專責交通疏導警力16員配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導。

迎接寒假後開學首日，桃園警分局護童安全入校園。（蔡依珍攝）

桃園警察分局提醒轄內各級學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施，強化安全防衛反應能力，並針對未設守衛安全人員之學校園區，特別加強早晨、中午、黃昏、深夜之巡邏勤務，配合學校作息，協助校園安全維護。

迎接寒假後開學首日，桃園警分局護童安全入校園。（蔡依珍攝）

桃園分局分局長洪志朋提醒用路人，行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先禮讓行人，如家長需接送學童上、下學，請提早出門，避免因人車壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿違規停車或併排停車，以避免危險及影響其他用路人的安全，警方也會加強取締校園周邊違規情形，共同維護學童安全及道路交通的順暢。