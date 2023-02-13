女星小S徐熙娣出道多年，主持風格犀利，受到許多觀眾喜愛，婚後生下3個女兒，個個才藝出眾也越來越漂亮，各自也擁有不少粉絲，其中大女兒Elly（許曦文）更是以一張高冷時尚臉，相當受外界期待。Elly在昨(12)日分享穿搭照，性感超齡造型，配上幽默的文字，不禁笑翻粉絲。

小S大女兒許曦文Elly自14歲出道後不斷推出新作，無論是電影、時尚雜誌拍攝以及近日的MV女主角等，慢慢走向演藝之路，個性活潑的Elly時常透過發文分享生活，她昨晚就在社群平台曬出數張穿搭照，讓粉絲們大讚實在太美。

從Elly昨（12）日曬出照片中，可見她身穿黑色短洋裝，胸前還有黑色羽毛妝點，露出白皙修長雙腿，搭配黑色長靴及皮革西裝外套，看起來超有名模架式，而Elly的配文寫：「明天開學」，一秒讓粉絲從時髦美少女印象跳回女高中生身分，也讓網友忍不住笑出來：「這身開學裝太美了啦。」

Elly除了拍攝雜誌時尚封面外，還客串改編自伊藤潤二漫畫的劇《聰明鎮》，網友們紛紛祝賀她紛紛在底下表期待，「恭喜Elly殺青，期待播出」、「我們Elly真的要出道拍戲啦，期待未來有更多作品」、「期待妳的戲」，前途一片大好。