國中小學開學日台中市警方為維護學童安全及校園周遭交通順暢，動員警力執行護童安學等專案。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

經歷長長的寒假，國中小學今（13）日開學，台中市警察局第二、五以及太平分局為維護學童安全及校園周遭交通順暢，動員警力執行護童安學等專案外，太平警分局分局長也到車籠埔國小發送可愛兔年造型口罩及時下最夯的卡通人物口罩收納盒，讓小朋友們直呼「超卡哇依！」

全台國中小開學日，台中市各警局在警察局局長李文章指揮下，紛透過校園護童勤務，守護學童們的安全。中市警第二分局動員各派出所警力60人次針對北區9所小學的上、放學時段，編排「維護學童安全工作」勤務，加強校園周邊安全維護疏導，一起守護學童上、放學時的安全。

台中市第二分局分局長楊川也親率所長及志工宣導團前往轄內國小，與警察志工一起，向兒童進行宣導。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

二分局分局長楊川也親率所長及志工宣導團前往轄內賴厝及中華國小，與校長、導護老師、導護媽媽及警察志工一起出勤，向兒童宣導「113婦幼保護專線／110緊急報案專線」、「行人過馬路要走斑馬線、要看紅綠燈」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角造成憾事」，以提升兒童人身及交通安全意識。

太平警分局分局長蔡慶星親自率犯罪預防宣導團至轄內車籠埔國小實施護幼、交通安全宣導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局分局長蔡慶星亦親自率犯罪預防宣導團至轄內車籠埔國小實施護幼、交通安全宣導，並發送可愛兔年造型口罩及時下最夯的卡通人物「角落生物」口罩收納盒，讓讓師生及家長們直呼「足感心！」。

車籠埔國小校長包沛然表示說，新的學期開始，一早就看到警察同仁及各級長官到校關心學童安全，還貼心準備精美應景小物發送師生們，感受到警方的用心，將持續與派出所保持密切聯繫，共同維護校園安全。