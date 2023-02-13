高雄市前金區12日深夜發生搶案，一名29歲長髮女在路上遭不明男子持尖銳物抵住腰間，脅迫交付1000元現金，女子當時無現金，提議到超商領錢交付，隨後男子尾隨女子到超商領錢，男子得手後立即跑到巷口騎車逃逸。女子隨後報警，警方獲報成立專案小組追緝，於9小時內火速於前鎮某社區大樓逮捕46歲詹姓嫌犯。

據了解，12日晚間10時許，女子行經高雄市前金區新田、文武三街口遇到一名不明中年男子持疑似尖銳物品抵住腰間，男子要求交付1000元，但女子因身上沒有帶錢，提議到附近超商領錢交付。

隨後男子尾隨女子到中華四路、新田路口超商ATM領錢，女子領完錢後，將1000元交給男子，男子得手後，跑到一旁巷口騎機車逃逸。女子見男子騎走，立即報警求助，新興分局12日晚間10時15分許獲報，成立專案小組調查，調閱監視器鎖定男子全力追緝。

警方稍早指出，經調閱監視器畫面查緝後，於13日上午在前鎮區一處社區大樓中，持檢方核發的拘票逮回涉案的46歲詹姓男嫌犯，後續依法究辦。