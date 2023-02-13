美國去年10月開始實施對中國晶片技術出口新規，相關效應逐漸發酵，根據南華早報報導，南韓正在警惕技術外流中國，這種微妙的轉變可能會使兩國半導體供應鏈的合作蒙上陰霾。

根據南華早報報導，韓國嚴防晶片技術外流中國，韓國水源檢察署上月控告包括SEMES公司研究員在內，一共5名嫌犯涉嫌將半導體清洗設備機密資料洩漏給中國；此外，韓國智慧財產局和大田地方檢察院上個月宣布，近期將受審3家韓國公司的6名嫌犯，他們涉嫌向中國洩露核心晶片製造技術。

報導指出，這些案件發生的時機點敏感，正值美國呼籲韓國和其他盟國協助限制中國開發先進半導體技術，目前美國已與日本和荷蘭達成協議，限制向中國出口先進晶片設備。另外，美國還施壓南韓加入「晶片四方聯盟」（Chip 4），該聯盟已經有日本和台灣加入，北京政府則認為，該聯盟是美國想邊緣化中國在全球晶片供應鏈中角色的陰謀。

值得關注的是，韓國已將包括半導體、顯示器、蓄電池等71項技術指定為「國家核心技術」，根據韓國刑法，任何人如果將此類技術洩露國給外單位，恐被判處三年以上有期徒刑。而2016至2021年間，韓國共發生112件外國智財竊取案，其中有36件涉及國家核心技術。

韓國智慧財產權研究院主席Son Seung-woo表示，在美國制裁下，中國正尋求獲取半導體技術的替代途徑，像是收購、併購海外資產以及挖角外國人才。他分析指出，中國正試圖從其他國家取得更先進的技術，因美國晶片管制導致中國先進半導體短缺，促使南韓的晶片技術被鎖定。