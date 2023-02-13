今年超級盃中場表演嘉賓是蕾哈娜。(美聯社)

酋長四分衛馬霍姆斯毅然把球傳出。(美聯社)

第57屆美式足球(NFL)超級盃13日在州立農業體育館開踢，這是史上首次黑人四分衛對決，兩人也都未滿30歲，目前費城老鷹靠著四分衛赫茲上半場就完成2次持球達陣與1次傳球達陣的優異演出，暫以24比14領先堪薩斯酋長，光在上半場，赫茲已經傳了183碼，且持球跑了63碼。

老鷹開賽首波攻勢幾乎都由當家四分衛赫茲主導，也交給赫茲在開賽不到5分鐘，就靠他自己跑出1碼持球達陣率先開張，沒想到酋長不甘示弱，隨即也靠四分衛馬霍姆斯傳給凱爾西完成18碼傳球達陣，原本酋長還有超前機會，可惜巴克42碼射門沒進，首節結束，雙方7比7打平。

來到次節，赫茲一開始又完成45碼長傳給A.J.布朗完成達陣，卻接著發生致命掉球，讓酋長線衛博爾頓撿到球後回跑36碼達陣，雙方再次打平，可是上半場結束前2分20秒，赫茲再次完成4碼持球達陣，老鷹更在上半場結束前追加一記35碼射門，上半場結束，老鷹24比14領先。