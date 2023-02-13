台中市政府推動的「中台灣區域治理平台」，參與的縣市版圖再擴大，由原來的7縣市擴大為8縣市；台中市長盧秀燕13日視察南區樹德國小開學日時表示，「中台灣區域治理平台」將會是全國最大的縣市聯合治理平台，首次會議將於16日舉行，未來由加入治理平台的各縣市輪流辦理，分享區域治理議題。

台中市長盧秀燕指出，「中台灣區域治理平台」因去年九合一大選後各縣市有些首長異動，所以包括，台中市在內，從新竹縣市到嘉義市為主，這次共計8個縣市願意參加「中台灣區域治理平台」。

盧秀燕表示，「中台灣區域治理平台」第一次會議將於本月16日舉行，單純就是成立大會會議，主未來將以各縣市區域治理的議題，由各縣市輪流主辦，屆時也將公布會議主題。

「中台灣區域治理平台」包括，台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣，新竹縣、新竹市、雲林縣與嘉義市加入，達到8縣市規模。共享中部區域的合作經驗、治理課題等，並邀官員代表、專家學者與會討論各項區域治理議題。