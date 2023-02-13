前台北市長柯文哲，以一般信眾身份陪白沙屯媽祖走全程。（陳世宗翻攝）

粉紅超跑第9度停駕清水福宴，柯文哲現身陪白沙屯媽走全程。

白沙屯媽祖進香隊伍13日沿海線台一線向南行，上午行經清水區中山路福宴國際創意美食餐廳時，突然停下腳步急速向左轉，21年第9度停駕清水福宴餐廳；總經理蔡巾壯率員工跪拜媽祖，讓全體員工都感動泛淚。前台北市長柯文哲陪媽祖神鑾走全程南下進香，一路向前行。

白沙屯媽祖鑾轎駐駕在鹿寮商圈伯國服飾店。（陳世宗翻攝）

一對夫妻推著雙胞胎從白沙屯走，他說沒計畫全程，走多久算多久。（陳世宗翻攝）

白沙屯媽祖進香隊伍，今天上午在紫雲巖停駕30分鐘後，起駕沿大街路南下，沿途信眾跪地設香案參拜，民眾併排在大街路跪地，讓媽祖神鑾從頭部經過，順利完成鑽轎腳的心願，媽祖讓沿途信眾都有求必應！

白沙屯媽祖從文化路接清水區中山路台一線南下，神鑾沿中山路行經清水福宴餐廳旁時，神鑾突然稍停頓後，就如急行軍向左轉，於福宴海鮮樓前「三進三退」後停駕，福宴總經理蔡巾壯率員工於神鑾前跪地參拜。

蔡巾壯指出，白沙屯媽祖2002年開始共8次於該餐廳停駕，2020還在他店內駐駕，他是媽祖的虔誠信徒，大甲媽祖去年遶境進香回鑾時 也在該餐廳停駕；他特別將大甲媽、白沙屯媽祖停駕的「壓轎金」分裝送給信眾保平安。

前台北市長柯文哲陪白沙屯媽進香，行經中山路鹿寮商圈時被發現在人群中；柯文哲說，他以一般信眾陪白沙屯媽祖走全程。鑾轎駐駕鹿寮商圈伯國服飾店時，柯文哲繼續往前行走，他走在神鑾前已先到沙鹿成功東街與中山路的市區，一路向前行。