國民黨立委洪孟楷。（資料照／周志豪攝）

國民黨2022九合一選舉大勝，藍營士氣大振，也引發各界對2024總統大選的聯想。針對國民黨是否將重演2019年，黨內為搶大位廝殺刀刀見骨？國民黨立委洪孟楷強調「譴責搞小動作」，表示任何人想搞小動作，他們都會第一時間譴責，也喊話黨中央在3月4日南投立委補選完後，邀集相關人選好好討掄出一套公平、能產出最強組合的機制。

香港媒體《中評社》日前報導指出，洪孟楷受訪時，被問到國民黨是否出現拉攏黨外人士「打侯」的現象？是否擔心2024「最強人選」遲未出現，會造成藍營失利？洪回應，黨內沒有誰打誰的問題，大家只有共同期待推出最強候選人的信念，2024藍營一定要推出最好的人選，如果有任何人想要搞小圈圈、小動作，黨內同志都會第一時間跳出來譴責。

針對媒體追問，希不希望新北市市長侯友宜趕快表態是否參選2024？或是國民黨趕快想辦法看怎麼提名侯出來？洪孟楷則表示，現在黨內最重要的就是3月4日的南投立委補選，等補選結束後，他誠摯建議黨中央邀集已表態參選的候選人，以及民調高的潛在人選，大家一起坐下來，開誠布公地好好討論出一個公平，也可以讓「最強組合」出現的機制。

但洪孟楷也呼籲，黨中央既然自許是最接地氣、最能反映台灣人民意志的在野黨，就該開大門走大路，推出最強的候選人組合，而這也是他們的共同期待。