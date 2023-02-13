國民黨前台北市議員羅智強10日宣布參加大安區立委選舉，但早先國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾提到，期待羅去藍營北市艱困選區大同參選，前立委沈富雄也認為，羅留在大安區有點大材小用。對此，前藍委蔡正元斷言，羅智強若去大同區選一定會輸，因此主張他該留在大安區，別做無謂犧牲。

蔡正元11日在政論節目《全民平評理》透露，羅智強去年宣布參選桃園市長前，有致電詢問意見，而他堅決反對，因羅不可能選上，且桃園是艱困選區，不是羅「這一掛的人」能夠選的。蔡正元當時主張，羅智強就留在大安區選立委，等蔣萬安8年市長任期結束後，國民黨「還有『羅智強市長候選人』可以用」。

一直到現在，蔡正元還是覺得羅智強應在大安區選，他若是去大同區一定拚不過何志偉，因強龍不壓地頭蛇，藍營在該區找不到可以贏的人，因此別做無謂犧牲。

另外，蔡正元表示，羅智強留在大安區選，就該接受質疑和其他市議員的挑戰，這是政治人物該接受的檢驗和洗禮，羅如果經不起考驗，那麼他就不是「小強」，而是「小小強」。

蔡正元指出，羅智強回大安區選立委後，要去撫平其他打算參選的市議員情緒，因他們可能會感到機會被剝奪。最後，蔡正元也提醒羅智強，選舉變化大，要表現得安分守己，並好好經營大安選區，跟選民「談戀愛」。