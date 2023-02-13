女星許維恩與王家梁於2022年11月舉辦世紀婚禮後便積極做人，沒想到1月13日便宣布懷上女兒「忒忒」的好消息，而經常透過社群媒體與粉絲互動的許維恩，也透過社群媒體隨時分享寶寶的最新狀況，目前她雖然才懷孕4個月左右，孕肚卻相當明顯，身材也比以前圓潤許多，引起不少人的關注，紛紛留言要她控制體重「太胖不好看」。對此，許維恩也出面回應了。

許維恩日前透露自己自從懷孕之後體重已增加了5公斤，上圍也跟著激升，因此不斷被很多人說「你胖了」、「胖了幾公斤」，甚至有熱心網友不斷叮囑她「不要太胖，胖了好醜」、「太胖不好看」、「不能胖太多」「肚子多大，太大不好，四、五個月就這麼大」。

面對網友的「各種關心」，許維恩表示「『我想做個快樂的孕婦』院長檢查說我身體健康，忒忒也很健康。我只能⋯謝謝大家的關心，我人生有機會胖成這樣～我很幸福快樂⋯生完再好好瘦下來可以嗎？」藝人好友熊熊、柯以柔、林真亦等人看到貼文後也立刻跳出來力挺表示「真的是不要給孕婦那麼大壓力捏⋯好逼人#懷孕的女人最美麗 #姐還是很美」、「我覺得人的美麗是由內而外散發的，這樣的你還是很美呀」、「孕媽咪保持心情愉快最重要，你是超美的孕婦」意外引起熱烈討論。