殯葬業者「展雲」事業負責人鍾克信，涉嫌以保證還本為餌，對外招攬墓園等投資方案，9年來吸金逾182億元，被害人逾9800人；台北地檢署13日依《銀行法》等罪起訴鍾克信的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄共7人，鍾克信因未到案遭通緝。

涉案主嫌鍾克信為國民黨財委會前主委鍾時益之子，展雲過去曾是國民黨中央投資公司轉投資的子公司。本案原本是鍾主動向檢調自首犯罪，但後來卻逃匿拒不到案遭通緝。

此外，鍾克信2020年曾捲入立委集體貪瀆案，檢調因在立委趙正宇住處搜到920萬元現金，一度懷疑鍾克信行賄，事後趙正宇助理林家麒坦承冒用趙的名義向鍾索賄，鍾被認定是詐欺案被害人，獲不起訴。

起訴指出，展雲涉嫌自2012年至2021年間，透過召開投資說明會等方式，宣稱正著手總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，開發利益高達10億美元，主打保證還本，並對外招攬投資位於新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位投資金額10多萬元起跳。

鍾克信指示下屬對外招攬投資墓地商品買賣，業務利用話術聲稱投資每單位11.8萬元，4年後保證還本，可委由展雲以15.2萬元作為底價對外銷售，報酬率達28.8％，4年內如想更改投資標的，還可將款項改為投資靈骨塔、生前契約或牌位。

展雲銷售的墓地，買家須支付墓地永久使用權、土地所有權、永久管理費等3項費用，除永久管理費牌價較少變動外，包括永久使用權及土地所有權牌價，都會隨著投資時間長短而調價；從2021年2月開始，該公司已調漲永久使用權及土地所有權牌價，分別從每坪65萬元及82萬元，調漲至70萬元及88萬元。

北檢認定，鍾克信等人自2012年5月至2021年9月止，分別以「積福百分百專案」吸金72億7175萬3000元，被害人有8821人，另以「智冠專案」吸金109億5540萬2000元，被害人為1578人，總計共違法吸金182億2715萬5000元，被害人共9832人。