警方「活力應援團」，充滿朝氣的手持婦幼安全、交通安全及犯罪預防宣導標語，吸引小朋友目光。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市國高中小13日開學，警方於開學日加強安全執法，台中市警第三分局長吳銘淵今天一早率家防官等護童，到轄內國光國小校門口前為學童加油打氣，還贈送可愛證件套及造型筆宣導品，小朋友一到學校看見警察大頭娃娃及小贈品，精神也都振奮起來了。

吳銘淵強調，護童專案是警方執勤的重點勤務之一，員警結合導護老師以及志工媽媽，協助疏導校門口的上下學車流，並避免汽機車違停，維護校園周邊安全，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園。

另吸引學童目光的，警方「活力應援團」，充滿朝氣的手持婦幼安全、交通安全及犯罪預防宣導標語，吸引小朋友及家長的目光，員警分送童趣宣導品也受到熱烈歡迎，開學首日就感受滿滿元氣。

台中市警第三分局編排護童勤務，於上、下學接送學童的尖峰時段，配合導護媽媽、志工、老師及義交一起守護學童，也呼籲家長接送時禮讓行人，遵守交通規則，切勿違規停車或併排停車，共同提升校園周邊安全。

市警第三分局長吳銘淵呼籲，請駕駛人行經學區時務必放慢車速禮讓行人，遵守交通規則小心慢行；警方持續與轄區學校保持聯繫，全力維護學校周邊的治安及交安，建構緊密的校園安全防護網，打造讓學童及家長都安心的學習環境。