佛光山13 日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，蔡英文總統親臨與會並頒發褒揚令。（ 黃子明攝）

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，一早就有大批信眾前往參加，預估約有750輛遊覽車、上萬人前來送星雲法師最後一程，行政院長陳建仁也特地南下到場致意。

佛光山13 日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，高雄市長陳其邁頒給星雲榮譽市民證書。（ 黃子明攝）

陳建仁、蔡英文總統及高雄市長陳其邁等人13日一同前往佛光山雲居樓參加星雲法師圓寂讚頌典禮，一行人面容肅穆步入會場，並一一上台對星雲法師致意，陳建仁誠心獻花、行三鞠躬禮致意後便離去，準備前往左營視察左營國訓中心。

佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，來自全台各地佛光山信眾一早聚集佛陀紀念館，準備參加儀式。（ 黃子明攝）

佛光山13日一早就有大批信眾前往參加，除自行前往的信眾，還有來自全球各地搭機返台的信徒與山上僧信，預估約有750輛遊覽車、上萬人前來送星雲法師最後一程，讚頌典禮9時開始，但清晨6時許就有大批車潮陸續湧入，造成台29線大塞車。

星雲大師法體6日真身封龕並移靈至雲居樓，由傳燈會弟子24小時輪流守靈，一連7天開放信眾追思緬懷，近日陸續有信眾到佛光山緬懷星雲大師，星雲法師圓寂讚頌典禮圓滿後，法體將發引到台南大仙寺「荼毘」（火葬），預計傍晚5時回到佛光山，永久安葬於萬壽園。