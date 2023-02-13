安馳表示，下游客戶高階整合方案訂單量穩定，市場對工控自動化設備及高速視訊傳輸需求高於以往，兩大代理產品線ADI與AMD皆呈月增、年增表現。ADI代理線方面，人工智慧物聯網(AIoT)及智能檢測出貨量穩定，應用於工業、儀器設備測試以及軍用上的出貨量成長，帶動ADI產品線一月份出貨量較去年同期增加5成以上。AMD代理線方面，於2023年1月份進行價格調整，部分客戶提前至1月拉貨。

在AMD代理產品線部分，安馳表示，市場上半導體產業仍處於庫存去化階段，部分客戶去年年底的訂單延滯至本月出貨，加上受惠自動化測試設備、軍用等應用面的營收占比提升，AMD代理產品線穩定貢獻1月營收成長。

展望第一季，安馳表示，觀察經濟景氣及市場變化，第一季仍有面臨產業去化庫存的壓力，然公司將適時調整產品組合，維持出貨量的穩定，並強化「雲端運算+5G傳輸+AIoT」的科技應用，提高兩大代理線的產品整合度，安馳亦將提升高整合度智慧製造方案的比重，並持續拓展新代理產品線，維持公司營運成長動能。