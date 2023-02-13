男星柯震東去年12月拍戲時不慎遭無人機撞上顴骨，導致破相縫了近30針，昨（12）日他在社群上曬出電玩角色的畫面，當中可見人物的左臉上有長長的傷疤，接著更問到「像我嗎？」讓網友不禁聯想他是否在透露自己受傷的真實情況。

柯震東雖先前因拍戲導致左臉受傷，但他在休養期間仍會在社群上與粉絲分享生活，12日他在IG上曬出他塑造電玩角色，畫面中人物留著短髮，五官俊俏且深邃，但值得注意的是左臉從額頭上延伸到眼睛下，有一道紅色的傷疤，文案中寫道「像我嗎？」並附上兩個思考的表情符號。

柯震東分享他在電玩中捏造的角色。（圖／截圖自柯震東IG）

事實上，柯震東受傷後在元旦當天曾在社群上許願，希望「回到過去的模樣」，讓粉絲看了相當心疼，目前休養中的他，新戲《乩身》中的戲份將會等待他復原後才開拍，對此，柯震東經紀人表示「順利治療中，在不影響傷口復原的前提之下，會正常生活正常工作，謝謝關心！」

然而，柯震東上個月底就曾為響應品牌活動曬出自己與童年的對比照，他用兒時的黑白照片遮住受傷的左臉，另一張則利用陰影巧妙隱藏了他左半邊的臉，但整體五官仍清晰可見，這也是他受傷後首度公開自己的正臉照，因此讓粉絲非常激動，直呼「終於出現了」。