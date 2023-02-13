台北市政府長年舉辦228紀念活動，具有「蔣家後代」背景的市長蔣萬安就任後將首度參與，獨派團體台灣國家聯盟昨宣布，不參加北市府合辦的228紀念活動，將獨自在自由廣場舉辦。蔣萬安13日表示，他一直很關切228議題，坦然面對、用心傾聽是最重要的態度，市政府的角度可以做的都不會迴避。

前台北市長柯文哲2021年因邀請前總統馬英九出席228紀念活動，台灣國家聯盟相當不滿，因而退出協辦單位，但在2022年又與北市府恢復合辦。台灣國家聯盟主任李邦孚說，許多受害家屬從蔣萬安當選後，就一再表達不願跟市府合辦紀念活動，今年初就已向市府講白，「只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦紀念活動。」

對此，蔣萬安今在松山國小受訪時表示，這是他一直非常關切的議題，上星期文化局也協助安排讓他跟幾個受難家屬見面，傾聽他們的想法、心聲，接下來他會請文化局安排相關行程，他會用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層面上，能夠做的不會迴避。

對於當天與家屬會面的過程，蔣萬安說，當時氣氛都很好，自己就是傾聽、聆聽他們心裡的想法，聽他們闡述整個經歷過的事，雙方就是交換意見，最主要是聆聽他們的聲音，整個過程非常平和，也很感謝他們願意抽出時間，坐下來好好的溝通、好好的談。

不過，家屬認為1小時會面時間太短，蔣萬安指出，他會盡可能，如果可以的話，都希望說有更充裕的時間，來聆聽家屬的想法、意見。至於是否跟家屬道歉？蔣萬安答稱，「我想這部分我們就是用心傾聽，家屬們他們各自也都有很多的想法意見」，希望有機會盡可能的，市政層次上能做的一定會做，不會迴避。

媒體追問台灣國家聯盟拒絕合辦一事，蔣萬安強調，他一直很關切二二八議題，當然就是坦然面對、用心傾聽，這是最重要的態度，市政府的角度上就是盡可能的來聆聽意見，可以做的都不會迴避。

談到自己的蔣家後代身份，蔣萬安重申，自己用心傾聽、坦然面對，這是一貫的態度，文化局也會持續來安排相關行程。

對於如何定調二二八？蔣萬安指出，在立法院的時候，他身為立法委員，不管在轉型正義的議題，跟很多受難者家屬也有見面溝通，對於受難者家屬當時反映，希望能夠平復司法不法、撤銷不法判決，他也支持，甚至後來也幫他們發聲，希望能夠儘速地將財產返還，他會持續來傾聽、坦然面對，還原歷史真相、促進社會和諧才是最重要。

至於如何定位蔣介石？蔣萬安認為，就讓歷史回歸歷史，坦然面對、用心傾聽、還原歷史的真相，也希望政府能夠公布相關的史料、檔案，最終希望社會能夠和解，這是最重要的目標。

另外，針對移除校園威權象徵的進度，蔣萬安說，目前教育局請各個學校，根據他們自己的規畫跟需求來處理。