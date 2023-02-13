土耳其6日發生7.8強震災情慘重，已累積3萬3000人死亡，加上當地正值寒冬，災區急需保暖衣物等物資，大批台灣民眾踴躍捐錢、捐物資，希望幫助土耳其災民度過難關，但有志工抱怨，收到許多狀況不好的二手衣，甚至還有穿過的泛黃內衣褲，痛批「那不叫做愛心，那叫噁爛人！」

土耳其發生大地震後，不少台灣人慷慨解囊，這幾天專收物資的園區都被四面八方送來的物資塞爆，但品質參差不齊，害得許多志工必須花時間將泡水、發霉的二手衣挑出，暫存倉庫，還有志工在臉書抱怨，有人拿來一堆破爛物，「我的手還碰過泛黃穿過的內衣褲，光整理這些垃圾浪費多少人力，一堆捐完爛物拍照秒閃的人，那不叫做愛心，那叫噁爛人！」

粉專「城西有顆地圖炮」聽聞後，痛批真的很多人將社福團體當成自家的垃圾回收廠，曾收過不能用的電扇、髒污到不想穿的衣服、破洞鞋襪、過期食物、污損嚴重的童書跟不堪使用的玩具、布娃娃等，不知道在幹嘛就全部往社福單位丟，還覺得自己在做善事，心態真的噁心至極。

「城西有顆地圖炮」指出，近日土耳其官方一直強調要求全新禦寒衣物，網路上也不停宣導，「但還是被丟成這樣！這些垃圾心態的垃圾人真的有夠丟台灣人的臉！夏系夏景（台語：丟人現眼）」。