歐洲央行管理委員會成員、暨義大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)說，他不相信：為了降低通膨，讓經濟衰退是不可避免的。

歐洲央行自去年七月以來，已經升息3個百分點，並承諾在三月再次加息0.5個百分點。

維斯柯在Warwick的經濟高峰會上表示：「消除通膨顯然是必要的，但是有鑑於歐元區目前私人和公共債務水準，我們必須小心謹慎，避免導致實質利率出現不必要和過度的上升」。

「事實上我確信，我們行動的可信度不是透過對應通膨而展示實力，而是透過不斷展現智慧和平衡來維持可信度的」。

在被問到歐洲央行未來利率可能會上升到什麼程度時，維斯柯回答說不知道。

義大利政界普遍對利率上升較為敏感，因為該國的債務較為龐大。

維斯柯表示，歐洲央行必須繼續根據最新資料、以及對通膨膨前景的評估，以漸進和審慎的方式加息。

通膨自去年10月到達峰值以來，至今以下降約2個百分點；而隨著天然氣價格的下降，通膨可能進一步回落。

但是核心通膨一直保持在較高水準，以及名目工資的快速上升，引發對通膨無法降到歐洲央行目標2%的擔憂。