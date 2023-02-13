統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握元旦連假、年節採買、春節走春商機，聚焦觀光型商圈、國道商場門市經營，把握消費人潮回流及暢旺的國旅商機；同時整合線上線下推動「春節禮盒」、「開運零食與鮮食」、「開運金喜福袋」、「錢兔似錦來BUY年」等主題活動提升買氣，OPEN POINT生態圈推出數位紅包、數位刮刮樂等引領數位應景體驗。轉投資事業中，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、二十一世紀(21風味館、21 TO GO)等均表現亮眼，有效挹注整體營收。

就各業務來看，台灣7-ELEVEN切入農曆春節連假出遊、祭祀、送禮三大商機，一系列鮮食商品換上新春新裝，並攜手台南晶英酒店，將飯店廣式手路菜延伸創意而開發六款結合府城文化的鮮食商品，並攜手農糧署推出個人化鮮切水果與產銷履歷水果禮盒，帶動鮮食相關類別業績成長近2成；現調飲品聚焦咖啡雙品牌經營，CITY CAFE首推「大吉大利柑橘風味拿鐵」結合開運的橘子立體杯塞掀起搶購潮，CITY PRIMA持續拓展精品咖啡市場、拓點達5,800家，帶動CITY系列業績成長超過1成。

台灣7-ELEVEN搶攻農曆春節國旅商機，聚焦風景區、交通轉運及觀光型商場門市經營外，統一超商經營的仁德、泰安、東山、關廟四大國道服務區，以「新商場改裝」、「提高備貨量」、「延長營業時間」、「重劃戶外區域」4大作法提升高服務量能，帶動商場業績較去年同期成長超過7成。截至112年1月底，台灣7-ELEVEN門市店數6683家。

受惠於跨年與農曆新年的雙節慶效應，春節假期長達10天，返鄉出遊人潮活絡、中南部天氣晴暖，全家1月合併營收81.78億元，月增4.56％，年增10.81％，為歷年同月新高，亦是單月歷史次高。

展望2月，統一超表示，消費信心持續回溫，掌握開工、開學、補班、元宵、情人節、228連假節令商機，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，支持在地農業開賣有機草莓、本土藍莓；節令商機主打跨9大類別、逾100款限定商品的「草莓時尚秀」專案架，更因應情人節於7-ELEVEN門市開賣空運鮮花、「情人節隨取卡」；OPEN POINT生態圈跨海與Google Pay完成會員╳支付系統整合，打造更流暢、更便捷的消費體驗，同時提升門市服務量能，持續架構超越消費者期待的生活型服務平台。

全家表示，除把握2月元宵、西洋情人節、228四天連假等節令商機，因應各級學校開學推出相關促銷活動，鮮食商品亦將瞄準年後輕盈需求，主打健康志向概念新品與保健商品，並同步推出草莓、櫻花等春季氛圍系列新品，皆可望助攻業績表現。