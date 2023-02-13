許國政議員說民進黨為了夏立言與大陸的交流之旅，幾乎傾全黨之力大肆批評，陳光復編列300萬元，不知道要過去大陸幹嘛，因此等到縣府有具體計畫再追加辦理也不遲。（張茂雄攝）

就在國民黨副主席夏立言在大陸進行交流之旅，遭民進黨大力抨擊之際，由綠營執政的澎湖縣政府提出112年總預算案，其中編列300萬縣長等人赴大陸考察業務費，遭到議會刪除270萬元；澎湖縣議會說明，去年縣府赴大陸及出國考察相關經費，核列僅30萬及20萬，這兩筆預算刪除並未刻意針對縣府，如有實際需求可提出預算追加或墊付案辦理。

曾擔任國民黨澎湖縣黨部主委的許國政議員表示，陳光復所屬的民進黨最近為了夏立言與大陸的交流之旅，幾乎傾全黨之力大肆批評，而澎湖縣長陳光復編列了300萬元，不知道要過去大陸幹嘛？以一個民進黨縣市長的身分，大陸方面會核准通過嗎？因此議員們普遍認為，縣府等到有具體計畫推動的時候，再追加辦理也不遲。

澎縣府提出112年度總預算歲出為118億4369萬3000元，經議會審查後僅刪除665萬經費，其中民政處大陸地區旅費－縣長、副縣長、秘書長及縣長指派代表組團赴大陸地區參加會議及考察，原列300萬元，刪減為30萬元。民政處國外旅費－縣長、副縣長、秘書長及縣長指派代表出席國際會議及組團出國考察，原列200萬元，刪減為20萬元。

另外建設處辦理建築管理業務委外審查費，原列100萬元刪減50萬元；建設處委託民間機構辦理112年度「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）作業評審、管考等經費，原列270萬元刪減135萬元；農漁局童樂園動物購置經費，原列數300000元全數刪除。

澎湖兩岸交流陳光復預算刪減澎湖縣議會