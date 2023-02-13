宋逸民主導的「藝起發光」教會日前爆出許多紛爭，與小甜甜、前教友等人相互砲轟，事情鬧得沸沸揚揚。宋逸民在沉寂1個月後，回歸社群平台發文分享教會活動，也在昨(12)日引用聖經內文為自己加油打氣，不過也像是針對前陣子的小甜甜風波做出反擊。

宋逸民12日在臉書發文，引用了4句聖經內容，「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。」更為自己打氣：「我因此自己勉勵，對神，對人，常存無虧的良心。」最後更說：「你們不要記念從前的事，也不要思想古時的事。」看似想擺脫先前的負面形象，並做出反擊。

其實，經歷過許多風波，藝起發光教會早在今年2月6日悄悄更新動態，以聖經名句寫道，「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」，疑似將放下過去種種，向未來邁進。照片中可看宋逸民夫婦和白家綺夫婦四人坐在前排，四個人都露出燦爛笑容，氣氛融洽，可以看出四人都懶理爭議，繼續經營教會活動。

另外，跟「藝起發光」教會有最大糾紛的女星小甜甜，在退出教會後，被宋逸民教會指控「私生活不檢點」，隨後便爆出小甜甜被丈夫家暴，原本應該支持小甜甜的牧師宋逸民夫妻、教友白家綺夫婦反而在警局外阻止她驗傷，如此誇張的行徑，令外界震驚不已。而小甜甜目前獨自撫養女兒米苔目，低調回歸正常生活。