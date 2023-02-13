威力彩連7槓，今（13日）頭獎獎金上看5.7億元，奇門遁甲師黃濤點名，生肖龍、羊、猴財運超旺，最有希望中大獎，而投注的黃金時段是晚上7點到9點，買彩券時可往西方走70步、170公尺或1.7公里，總之只要路程長度或走路步數是「7」的尾數，就可招來財氣。

據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤指出，今（13日）為奇門遁甲的「壬寅日」，因此生肖龍今天財運亨通，帶有「唐符六合助運」的旺氣；生肖羊有「天沖星衝出財氣」吉神相照；生肖猴有「壬＋甲地盤皇帝來相助」又帶生門。

黃濤說，今天可於晚上7到9點「庚戌時」前往購買彩券，並往西方走70步、170公尺或1.7公里，總之只要路程長度或走路步數是「7」的尾數，象徵「戊＋丙 日出東山」，將可招來更多財氣與旺氣。

黃濤說，奇門遁甲中有「剋應」，代表吉祥如意徵兆，這可分成動應、靜應，若前往購買彩券行途中，看見穿著白色衣服的女人拿著或戴著鋼鐵材質的物件或遇紅色交通工具，或聽到歡呼聲、音樂聲等，就能夠提升運氣。