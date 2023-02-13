佛光山13日為開山宗長星雲大師舉行圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫到場悼念星雲大師，並頒發最高榮譽實踐一等獎章。
朱立倫頒發最高榮譽實踐一等獎章給佛光山代表後，之後就離開會場，他離去時表情肅穆。各界代表今天也都派人出席典禮，向星雲大師表示追思之意。
典禮會場播放佛號與讚師偈、佛光讚與惜別歌，表達對星雲大師的懷念，以及讚頌星雲大師的慈悲，對於弘揚佛法不遺餘力。
由於佛光山周邊管制交通，遊覽車排成長隊，讓民眾下車後，依序等候駛入停車場。警方出動大批人力到場維護安全與疏導交通。
佛光山13日為開山宗長星雲大師舉行圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫到場悼念星雲大師，並頒發最高榮譽實踐一等獎章。
朱立倫頒發最高榮譽實踐一等獎章給佛光山代表後，之後就離開會場，他離去時表情肅穆。各界代表今天也都派人出席典禮，向星雲大師表示追思之意。
典禮會場播放佛號與讚師偈、佛光讚與惜別歌，表達對星雲大師的懷念，以及讚頌星雲大師的慈悲，對於弘揚佛法不遺餘力。
由於佛光山周邊管制交通，遊覽車排成長隊，讓民眾下車後，依序等候駛入停車場。警方出動大批人力到場維護安全與疏導交通。
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