國民黨主席朱立倫（左二）到佛光山悼念星雲法師，離去時表情肅穆。（林瑞益攝）

佛光山13日為開山宗長星雲大師舉行圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫到場悼念星雲大師，並頒發最高榮譽實踐一等獎章。

佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，國民黨黨主席朱立倫出席並頒給星雲最高榮譽實踐一等獎章。（ 黃子明攝）

朱立倫頒發最高榮譽實踐一等獎章給佛光山代表後，之後就離開會場，他離去時表情肅穆。各界代表今天也都派人出席典禮，向星雲大師表示追思之意。

佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，與會弟子信眾在典禮中合頌佛光山讚；今天包括佛光山弟子、信眾、佛教界與各界人士數萬人前往佛光山參加這場頌讚儀式。（ 黃子明攝）

佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，與會弟子信眾在典禮中合頌佛光山讚；今天包括佛光山弟子、信眾、佛教界與各界人士數萬人前往佛光山參加這場頌讚儀式。（ 黃子明攝）

典禮會場播放佛號與讚師偈、佛光讚與惜別歌，表達對星雲大師的懷念，以及讚頌星雲大師的慈悲，對於弘揚佛法不遺餘力。

由於佛光山周邊管制交通，遊覽車排成長隊，讓民眾下車後，依序等候駛入停車場。警方出動大批人力到場維護安全與疏導交通。