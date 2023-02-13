俄羅斯外交部副部長維爾新尼（Sergey Vershinin）近日稱，俄羅斯已經準備好與烏克蘭進行「無先決條件談判」，但他強調，談判仍應立基於「既定現實」及莫斯科「公開宣布的目標」。這番話讓西方媒體評論是新瓶舊酒，批評俄羅斯已多次稱願與基輔談判，但實際上只想要烏克蘭同意他們的要求。

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1周年，基輔擔憂俄軍將展開新一輪進攻。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國軍事新聞頻道「紅星電視台」（Zvezda TV）11日播映俄國外交部副部長維爾新尼的專訪，他稱俄羅斯已準備好與烏克蘭接觸。

他說：「沒錯，根據歷史，任何敵對行動都以對話告終，而且如我們之前所說，我們會準備好進行這類對話，但只有在沒有任何先決條件下進行談判，基於現有現實的談判，以及考慮到我們已公開宣布的目標。」

“Russia is ready for negotiations with Ukraine, but without preconditions, based on the reality that exists,”Russian Deputy Foreign Minister Sergey Vershinin pic.twitter.com/1915qxeYFN — Mike (@Doranimated) February 11, 2023

維爾新尼稱，實際上俄烏談判程序已經展開了，但是後來是烏克蘭停止的，稱先前就有談判了，包括去（2022）年2月底莫斯科屬意在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）談判，以及同年3月在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）談判，他稱最終都因烏克蘭破局或無果，但破局決定不是基輔做的，「主要是華府及布魯塞爾做的決定。」

當被問道有沒有可能在美國總統拜登主導下舉行談判，維爾新尼說，「這並非取決於我們，我們已經表明立場」，他說主要取決於拜登及幕僚的謹慎及智慧。

針對維爾新尼稱俄羅斯已準備好進行「無條件談判」的說法，《歐洲週報》（Euro Weekly News）網站評論，莫斯科已經不是頭一次宣稱準備好進行談判，這回只是謹慎措辭，把雙方無法進行談判歸咎於烏克蘭及西方。

《歐洲週報》認為，維爾新尼的說法只代表，唯有烏克蘭及全世界承認克里米亞半島、烏東自立的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR）及札波羅熱（Zaporozhye）、赫松（Kherson）地區歸屬俄羅斯，莫斯科才會坐下來談判。

俄羅斯先前就已打臉基輔要求兩國邊界退回到1991年狀態的和平計畫提議，《歐洲週報》認為，這才是維爾新尼所謂的「先決條件」。