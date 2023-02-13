音樂才子林隆璇過去曾創作過無數經典歌曲，其兒子林亭翰也在耳濡目染下從16歲就開始創作音樂，並陸續發行1張專輯及2張EP，成功踏上父親的音樂之路，後來他更因參加人氣節目《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元而打開知名度，與不少藝人成為好友，並在不久前被拍到與女團A'N'D成員語婷的戀情。豈料，近日他卻被爆出感情世界中其實另有「正宮」，甚至要求正宮、小三「三人行」讓正宮女友忍不住跳出來痛訴真相。

根據《鏡週刊》的報導，林亭翰在今年1月被媒體拍到和雨婷工作結束後聚餐，但過程中互動親密還在朋友群中大方牽手，關係相當曖昧。當時，林亭翰的經紀公司僅回應兩人只是談得來的朋友，並沒有做作解釋，但自稱是林亭翰的前女友卻跳出來說出實情。

林亭翰和雨婷被拍到牽手走在大街上。（圖／CTWANT攝影組）

在林亭翰和雨婷的戀情曝光後，曾與他交往長達5年的前女友疑似在IG上痛心發文弔念逝去的愛情。她透露，林亭翰和雨婷熱戀後，竟要求她轉為「地下正宮」因為林亭翰想公開和雨婷的戀情，藉此幫助自己的演藝事業，甚至到最後林亭翰依然都沒有想要悔改，覺得自己可以同時愛著2個女人，還告訴她「妳們不就差在女朋友的稱謂而已」讓她相當心寒，而她也從沒想過自己會從正宮變備胎，然後看著林亭翰和小三公開，每天陷入頻臨崩潰的狀態，不能吃也不能睡，最終才體悟到林亭翰就是「千千萬萬的渣男之一」，但她的朋友中依然還存在著林亭翰的朋友與家人，讓她決定不想再替林亭翰隱瞞此事，直接公開這段不堪的往事也讓她徹底放下這段難堪的關係。