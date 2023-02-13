一名經營青年旅舍的女網友抱怨，近日接台灣大學管理學院營隊的生意，但台大學生卻不遵守規定，不僅在房內飲食、不做垃圾分類、偷開其他未開放的房間和拗盥洗用具，除此之外房間內的床簾、公告版及置物架也被毀損，事後她向台大管理學院營隊總召反應，Google評論卻被留1星負評，她痛批台大學生大走鐘，完全不懂得基本尊重。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆料公社》指出，對台大一直都非常尊重，過去也接過台大不同系所營隊住宿經驗，但這次接台大管理學院營隊的生意卻踩了大雷，讓她極度失望和氣憤。她說，這群台大學生住過後，房間髒亂不已，不僅上下鋪的床簾壞掉、公告版毀損、置物架也凹陷。

台大管理學院營隊住過後凌亂不堪。（圖／翻攝自爆料公社）

台大學生喝完飲料沒分類。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，當初接洽時有簽合約，白紙黑字清楚寫提供190人份的住宿，包含雙人床和單人床，一人一條毛巾和一份備品，為方便台大管理學院營隊入住，沒有接待其他客人，還多提供16份住宿空間，總共206份，但台大管理學院完全沒有合約精神，住宿當天竟拗盥洗用具，「那為什麼要簽合約呢？」

原PO說，入住時規定有飲食需求需在公共空間，還要垃圾分類，但台大管理學院學生卻大走鐘，在房間飲食造成髒亂，喝完的飲料全部丟在垃圾桶，堆成小山。事後還誣陷他們旅店床單不乾淨，家長不滿打電話抗議，「讓我們備受汙辱跟辱罵，尊重場地並遵守規則應該是最基本的。」

置物架凹陷。（圖／翻攝自爆料公社）

床簾被破壞。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，包館不等於包棟，「我們是青年旅館，不是民宿villa」，當天沒有接待其他旅客，空下來的房間也沒有提供給台大管理學院的學生，可是房間卻被偷開使用，「請問基本的尊重在哪裡？」她還說，將這些事向台大管理學院營隊總召反應，對方都不願出面，退房後稿失蹤，直到她說要採取法律行動才回覆，事後還號召網軍到Google留1星負評，她氣憤地說，「這對我們公平嗎？我們不願意分享糟糕的事情，但是實在是太失望和氣憤了。」

圖文曝光，逾3千網友也批評，「看了這些照片，我只能搖頭」、「這個素質太差了」、「學歷高不代表品德素質高」、「有合約就告了，最快的方法」、「可憐，會讀書不會做人」、「書都讀到背上去了，高學識真的不等於高人品」。對此台大表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。