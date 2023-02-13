國民黨主席朱立倫昨（12）日被問到2024總統初選相關問題，不斷強調「國民黨要提對的人、走對的路」，不料卻被現場媒體追問「你是對的人嗎？」一旁的國民黨智庫執行長柯志恩則仰頭大笑，引發關注。柯在臉書解釋，自己是聽記者問得直白才忍不住大笑，沒想到竟被當成新聞的標題，她向來愛笑，畢竟到這把年紀了，要翻白眼就翻、要大笑就大笑，別人怎麼看「隨便啦！」

柯志恩今日凌晨12時在臉書發文表示，她昨日參加高雄黨部的新春團拜，朱立倫被問到「自己會是那個對的人嗎？」聽到記者問得直白，站在旁邊的她忍不住大笑，沒想到竟被當成新聞的標題。

柯志恩指出，從小她的阿嬤就說「要常笑才會命好」，媽媽卻不斷提醒她，女孩子要優雅不要笑那麼大聲。她北上念大學時，在西門町的電影街，曾被所謂的「星探」請去試鏡，當攝影師請她對著鏡頭微笑時，她眼睛直視的告訴他「我不會微笑，只會大笑ㄟ」，在一片錯愕眼神中，她的「星路」當然當場就被斷了。後來參加台視《世界真奇妙》主持人海選時，別的試鏡者都努力地準備中英文介紹，她則是躲進廁所，對著鏡子練習微笑，可以有環遊世界的機會，她可不想葬送在自己的大笑中。

針對自己「仰頭大笑」所引發的熱烈討論，柯志恩坦言：「我的表情向來直接，該不該有所收斂？活到這把年紀了，要翻白眼就翻，要大笑就大笑，別人怎麼看？ 隨便啦！」