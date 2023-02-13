柯文哲上午行經沙鹿區市區時，民眾爭相和他合照及請他簽名。（陳世宗攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖，13日沿著海線台一線南下遶境進香！前台北市長柯文哲今年跟隨白沙屯媽祖進香隊伍挑戰來回400公里徒步進香。柯文哲上午行經沙鹿區市區時，民眾爭相和他合照及請他簽名後，他與同行者步行快速向前行；柯文哲說，他是以一般信眾身分走全程繼續往前行。

柯文哲跟隨白沙屯媽祖遶境，挑戰400公里全程徒步進香。

柯文哲在臉書提到，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖每年前往雲林北港朝天宮徒步進香，這項宗教盛事已有將近200年的歷史，每年吸引數十萬信眾參與。柯文哲這次跟隨白沙屯媽祖的進香隊伍，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4個縣市，挑戰400公里徒步進香；他說有機會路上巧遇，歡迎打個招呼。

白沙屯媽祖被視為「最有個性」的媽祖，進香沒有固定路線，全憑轎輦前後上下擺動等動作，引導轎伕前進，跋山涉水，深入民間，符合其親切愛民的形象。因白沙屯媽祖鑾轎粉紅色，再加上移動快速鑾轎也被稱為「粉紅超跑」。

柯文哲上午行經沙鹿區市區時，民眾爭相和他合照及請他簽名。（陳世宗攝）

柯文哲上午走到沙鹿區鹿寮商圈中山路上時，受到信眾的矚目，他與同行者步行快速，他穿著招牌長襯衫與黑色長褲，快走行程狀輕鬆，柯文哲說，他是以一般信眾身分走全程會繼續往前行走。

柯文哲上午9時許，在沙田路169號手機店前，為民眾簽名及點心站前略作休息，喝運動飲料；民眾請他簽名都來者不拒，有人高喊「柯市長很親民，給他拍手、感謝市長簽名加持」！柯文哲繼續向南前行。民眾看到柯文哲都揮手打招呼！