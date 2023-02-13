佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，蔡英文總統親臨與會並頒發褒揚令。（ 黃子明攝）

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁等人上午9時抵達讚頌會場，由工作人員宣讀褒揚令後，蔡英文總統親自頒發褒揚令，表揚星雲大師一生的對國家及全世界的成就與貢獻。

圓寂讚頌典禮會場上，上千名法師及信眾在會場內，聆聽宣讀總統褒揚令全文：「佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，慈悲喜捨，齊聖廣淵，童稚因緣際會，披剃皈依，勤習律儀，卒業焦山佛學院，沈浸叢林佛門試煉，初始逾80載，濟眾安民之離塵年歲，來台後，篳路藍縷草創高雄佛光山，標揚文化，教育、慈善、共修、宏旨，倡提『做好事、說好話、存好心』嘉舉，掌握時代脈動需求，踐履人間佛教淨土，協成急難救助志業，體現撫幼恤老本願，建造全球寺院300間，置辦海內外大學5所，沾溉薰沐，滌慮人心，佛法真理，醒世流長，暇餘筆耕豐膽，著述透闢簡潔，尤以「星雲大師全集傳誦」，復起首灌佛教唱片， 肇興電視攝化弘法，收錄全球各地論文，輯印佛教學術典冊，發行普門雜誌月刊，編撰迻譯多元經藏，哲思霖雨，詩謨日新，曾獲頒國家公益獎，十大傑出教育事業家獎，總統文化獎 菩提獎，各國大學榮譽博士等殊獎，緇林望重，黎庶欽仰，綜其生平，盡瘁國際、教育、文化交流，力促世界宗教共融合作，上善若水，渥惠搖芳，遺風遐緒，矩範馨垂，遽聞堯齡圓寂，愴懷軫悼，應予明令褒揚，用示政府崇禮大德之至意。」總統蔡英文、行政院院長陳建仁

中華民國112年2月13日，隨後恭請蔡英文總統頒贈褒揚令，表揚星雲大師一生的奉獻。