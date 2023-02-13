近幾年台61線西濱快速公路大貨車事故頻傳，公路總局表示，台61線6K＋000至13K＋000八里三交流道－林口交流道、16K＋300至60K＋500東華路口－新豐二交流道、101K＋200至305K＋750外埔交流道－十份交流道等3路段，3月1日起最高速限從90公里／小時降為80公里／小時。
有鑑於近幾年台61線西濱快速公路大貨車事故頻傳，且造成傷亡往往較小型車高，公路總局參考高速公路20公噸以上大貨車速限調降的方式，去年5月即與台61線沿線各縣市警察局協商大貨車速度管理、載重管理執法次數及沿線各地磅站每月開磅時數律定標準等；去年7月與大貨車公會達成調降速限的共識；去年12月1日至今年2月28日是宣導期。
去年12月至今年1月的宣導期間，公路總局從總計已寄發宣導單1119張次，並查訪、了解超速車輛較頻繁的業者約131家；各區監理所每月安全考核超重貨運業者62家；另提高台61線路檢聯稽每月班次。
公路總局呼籲：大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌面指示，並配合相關速度與載重管制措施，以確保整體道路環境安全。
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