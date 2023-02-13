大型權值股今普遍震盪走低，明顯修正集中在指標性半導體個股，台積電開低後跌幅擴大逾1.2%，股價最低觸538元，影響台股指數約40點；聯電(2303)開低走低、跌幅一度近3%，摔下50元大關，最低觸49.15元；聯發科1月營收創32個月新低，股價下挫逾1.5%；日月光控股(3771)跌幅逾2%。除半導體相關外，鴻海(2317)震盪於平盤相對抗跌，友達(2409)、群創(3481)開盤後均由紅翻黑，友達跌幅約1.5%，群創則在0.5%~1%。

今日盤面電子股有網通、矽智財等展現抗跌。MWC(世界通訊大展)即將在月底於西班牙巴塞隆納登場，網通股今搶搭話題順風車，友勁(6142)一度攻上漲停，耀登(3181)上漲逾6%，友訊(2332)、台揚(2314)漲幅也逾4%，另外，兼具網通以及軍工題材的合勤控(3704)也上漲約2.5%。矽智財為近期台股強勢指標，M31(6643)今開高後爆衝，大漲逾6%，世芯-KY(3661)、創意(3443)漲幅也分別逾3%、1.5%。

生醫族群今為非電子股中抗跌指標，美時(1795)、福泰-KY(6541)上漲逾3%，雃博(4106)、杏輝(1734)漲幅也在2.5%~3%，寶齡富錦(1760)亦上漲逾1.5%。

航運股貨櫃三雄受到農曆春節長假及終端需求偏弱影響，1月營收均出現大幅度年減少，今反映在股價上陽明(2609)重挫逾2.5%，長榮(2603)、萬海(2615)跌幅也在2%~2.5%。

分析師表示，近期台股高檔震盪，儘管技術面上仍是偏多，但從結構上來看，僅少數次產業表現較強如餐飲、軍工等，大多個股偏向盤整甚至開始回落，短線需快速補量換手上攻，否則短線盤久容易回檔。本周美國將公布CPI，市場近期漲勢已陸續反映通膨趨緩的訊息，但須小心通膨回落的速度可能較為緩慢，使得股市震盪加劇，故短線上不宜快速拉高持股，高出低進為主。除此之外，台股目前十日線仍維持上升中，若台股回檔至10日線可觀察10日線支撐力道，目前研判台股仍處於多方有利之格局，但若在高檔盤整時間過長的話，則應小心是否將出現力道較大之拉回。