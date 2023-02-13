Congrats to Max and Erica on the birth of their daughter! 🧡💙 https://t.co/VYVIXJJOf0 — New York Mets (@Mets) February 11, 2023

大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）的第4個寶寶誕生了，妻子艾瑞卡（Erica May）在美國時間1月30日產下一個女嬰，命名為妮姬（Nikki）。碰巧1月30日就是艾瑞卡的生日，她在自己的生日生下了女兒，薛爾瑟在推特分享喜訊，同時寫道：「跟我的老婆生日同一天，哈哈哈。」新球季到來之前，投手和捕手必須在本月15日向球隊報到，妮姬趕在薛爾瑟寒假最後半個月誕生。

薛爾瑟在2021年5月誕生的第3個孩子也頗有戲劇性，當天薛爾瑟輪值到先發，老三德瑞克亞力山大正巧在那天出生，薛爾瑟是一登板就全神貫注的人，結果他失1分完投9局，幫助國民隊拿下勝利，賽後隨即衝往醫院看他的寶寶。艾瑞卡在2017年產下頭一胎，後來第二胎的出生日和老大只相隔15個月。

大都會官推恭賀薛爾瑟女兒誕生，還打上藍色與橙色兩個顏色不同的愛心，綽號「藍眼」的薛爾瑟患有虹膜異色症，左眼是棕色，右眼是藍色。薛爾瑟媽媽說他出生時的眼睛是一藍一綠，幾年後綠眼變成棕眼，藍眼變成淡藍色。

有些患者在小時候可能受同學欺負，不過薛爾瑟總是正面看待自己的狀況，《美聯社》報導薛爾瑟少時就身材高大，少棒對手看了他的眼睛和球技，直呼是他像個電子人。薛爾瑟的孩子有正常雙眼，他另外收養了兩隻同樣患有虹膜異色症的狗。