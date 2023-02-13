竹聯幫仁堂旭仁會王姓幫眾等8人因覬覦某建設公司的土地開發利益，去年9月21日在新北市三重區擄走周姓建設公司負責人，竊走對方公司的大小印鑑章，為逃避警方追查，王男等人還陸續更換監禁地點，擄走周男近20天。新北地檢署今依加重強盜等罪起訴王男等8人，並建請法官從重量刑。

據了解，年約50多歲周姓男子經營的土地開發公司，在台北市松山、南港、內湖及新北市汐止都有開發案。

檢警調查，王男等人因覬覦周男公司的土地開發案，3個月前就開始策畫擄人案，並事先承租監禁點及蒐集周男的生活作息、親友資料及代步車輛等資訊，取得多支人頭門號作為工作機使用，整起案件使用多達13輛車參與，以此混淆警方偵辦方向。

該犯罪集團去年9月21日先派出4人擄走周男，除了搶走周男身上的財物，還趁擄人期間，潛入周男公司竊取各類印鑑章，威脅周男承認不存在的債權，不過，周男離家太久，又失去蹤跡，其家屬也立即向警方報案，犯罪集團為躲避追查持續更換地點，10月10日釋放周男後，又繞道換車，再返回據點，以此製造斷點。

警方為追查嫌犯蹤跡，調閱雙北、台中、彰化等地上百支路口監視器影像，動員80餘名警力發動3波拘提、搜索行動，最終逮捕王男等人。

檢方指出，王男等8人參與組織幫派，對公權力有恃無恐，對社會安全造成重大危害，周男遭監禁的20天內雙眼被蒙、雙手被綁，三餐僅靠泡麵果腹止飢，王男等人行為已嚴重戕害人性尊嚴，因此依加重強盜罪、竊盜罪、妨害自由罪和違反組織犯罪條例起訴，並建請法官從重量刑。