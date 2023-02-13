金融分析師表示，因利息居高不下，新加坡銀行業者們上季的淨利差應該都會蠻高的。不過，本次升息周期高點將至，加上經濟成長情況不太妙，獲利前景可能會有雜音。

星展銀行指出，旗下金融商品以及資產品質健全。在升息告一階段還有中國大陸重開門戶下，預估未來信心將重回市場。同時，星展也預估利率將穩步上升，但今年應看不到會降息。

這家本季率先公布財報的新加坡銀行，2022年10到12月的淨利大增至23.4億星幣，約17.6億美元，不僅創新高，比2021年同期13.9億美元要多出許多外，也比路透社彙整各方意見的21.6億星幣要高。

星展上季獲利絕大部分來自新加坡與香港，因獲利能力強勁與資金水位居於高檔，因此每股將特別派發0.5元星幣。衡量銀行賺不賺錢的重要指標之一淨利差比率，星展上季增至2.05%，明顯高於2021年同期1.43%。

星展全年獲利大增20%，高達82億星幣且創新高，不過卻示警，在資金流入政府公債以及星幣強勢之下，自己淨利差目標2.25%有可能會出現5至7個基本點的下行風險。

新加坡其它銀行業者像是華僑銀行（OCBC）以及大華銀行（UOB）預定將於下周發布最新財報，預估整年獲利也可望同步大幅成長。根據統計，2022年10月底，海峽時報指數（STI）跌至20個月新低起算，銀行類股迄今已反彈10%至15%。同時，這個新加坡股市主要指數，也上漲12%左右。