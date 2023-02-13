美國勞工統計局周二（2月14日）發布的1月消費者物價指數（CPI）將受到嚴格檢視，尤其是在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承認「反通貨膨脹」（disinflation）的過程已經開始、也就是通膨已經開始放緩之後。

經濟學家預估美國1月總體CPI較去年12月上漲0.5%，較近幾個月的數據大幅升高。美國勞工統計局上周五發布最新的修正值，也將去年12月總體CPI通膨率從初值月減0.1%上修為月漲0.1%。而根據彭博所做的調查，雖然美國1月份的CPI月通膨率可能升高，但年通膨率料將從12月份的6.5%進一步放緩至6.2%。

聯準會更偏重的核心CPI（排除波動較大的食品與能源價格），在今年1月料將月漲0.4%，與12月上修後的月漲0.4%持平。經濟學家並預期核心CPI年漲5.5%，較12月的年漲5.7%溫和放緩。

央行決策官員更加關注「核心」通膨數據，因為近一年來總體CPI幾乎由能源價格帶動，而核心CPI較能呈現出住房通膨等主要因子的狀況。對鮑爾來說，住房通膨是評估利率前景的關鍵部分，這項數據是CPI裡「較頑固」的因子，且迄今仍然居高不下。

上周鮑爾在華盛頓經濟俱樂部的活動上表示，他預期房地產通膨將在今年中下降，他並表示：「人們一直期望通膨會迅速且輕鬆地消失，我不認為這是必然的基本情境，通膨消退還需要一些時間」。

周三公布的官方零售銷售報告，料將顯示消費者支出仍然強勁。經濟學家預估，1月零售額反彈，較12月成長1.9%，扭轉了12月的月減1.1%。

周四將發布1月生產者物價指數（PPI），透過躉售面的通膨情況，華爾街將從另一個角度了解價格上漲的速度。經濟學家預估美國1月PPI月漲0.4%，高於12月的月跌0.5%；與去年同期相比估上漲5.4%，低於12月的月漲6.2%。

在經歷意外強勁的開年之後，上周五美股創下今年以來表現最差的一周，標普500指數周線收跌1.1%，那斯達克指數周跌2.4%，道瓊指數周跌0.2%。Bespoke Investment Group表示，在今年初的強彈之後，市場本應進入冷靜期，然後我們就遇到了。

因投資人押注聯準會在近期縮小升息步伐之後，可能比預期提前暫停升息，美股自去年12月以來開始強勁反彈，惟央行決策官員與一些策略師警告現在就看好政策「轉向」仍然為時過早。

Threadneedle Ventures創始人Ann Berry表示，他其實對市場表現感到有些困惑，鮑爾「超級」清楚地表明利率將進一步升高，因為通膨尚未達到需要達到的程度。

美國銀行在報告中指出，我們對於經濟是否真的在重新加速抱持懷疑，我們預期即將公布的零售銷售數據將使這個問題繼續存在。

美股財報季也將在本周進入尾聲，Airbnb、可口可樂等將在2月14日周二發布財報，2月15日周三有思科（Cisco Systems）、Analog Devices發布財報，周四由半導體設備大廠應材接力。

根據FactSet調查，截至上周五，標普500指數約69%的成分股企業已發布業績，其中只有69%的企業其每股盈餘優於市場預期，遠不及77%的5年平均水準。