佛光山13日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，向已故佛光山創辦人星雲法師告別，佛光山宗委會主席心保和尚代表致謝，並頌念讚師偈，惜別歌等儀式後，隨即由法眷代表移法體真身坐龕離開會場。（黃子明攝）

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，一早就有大批信眾前往參加，預估約有750輛遊覽車、上萬人前來送星雲法師最後一程，佛光山現任住持心保和尚代表致詞時表示，感謝群眾緬懷星雲法師，也相信法師很快就會乘願再來。

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮。（洪浩軒攝）

佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮13日上午9時正式開始，蔡英文總統、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁、國民黨黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜等人及各界代表均前往佛光山雲居樓參加典禮，並誠心向星雲法師鞠躬致意，送星雲法師最後一程。

心保和尚表示，星雲大師的圓寂讚頌典禮已經圓滿，再次感謝大家從各地遠道而來，星雲大師生前說「如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼，『法幢不容傾倒，會燈不可熄滅』，期望大家都能在人間佛教的大道上持續精進，大家相互勉勵，共同為教珍重」。

心保和尚對信眾喊話，相信此時此刻大家心中對大師都相當不捨，但大師生前發願來生要再當和尚，相信他很快就會倒駕慈航、乘願再來，並繼續弘揚人間佛教、普利群生。