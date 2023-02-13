知名百萬YouTuber愛莉莎莎，儘管過去曾爆發多次失言的爭議，但最後仍東山再起重新挽回粉絲們的心，如今他還推出自媒體線上行銷課程，吸引超過2萬人報名，課程收入超過4800萬元，但沒想到這樣的絕佳成績也引來褒貶不一的評價。其中，前電競選手Toyz日前更在直播中，點名愛莉莎莎根本「將粉絲當韭菜」，引起網友熱烈討論。

日前百萬YouTuber Joeman（九妹）因在影片無意間說了句「我們也沒賣什麼自媒體課程」，被網友懷疑他在暗酸愛莉莎莎，對此Joeman出面澄清絕無此意，也表示「對方絕對夠格開課程」，但沒想到之後就有網友挖出前電競選手Toyz（劉偉健）先前的直播影片。他在影片中大談網紅開課現象並直接點名愛莉莎莎的自媒體課程，他認為不可能每個人看完課程就會紅，就算現在銷量看起來很好，最後也很可能會被學員的負評反噬，認為她完全就是把粉絲當韭菜，「割的也就是一波」，甚至直言這些網紅「比我詐賭還不如」。

雖然影片曝光後，有不少網友認同Toyz的看法，認為網紅開課與是否能因此爆紅都要看學員的實際吸收程度，但也有人認為他說「比詐賭還不如」這句話太過嚴重，詐賭還比賣課還可惡，一個是犯罪行為，一個則是有權利選擇要不要買課程，因此不少人也覺得Toyz的言論太過偏激。