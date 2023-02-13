台北市長蔣萬安。（楊亞璇攝）

身為三寶爸的台北市長蔣萬安選前拋出，國小學生營養午餐的用餐時間延後5到10分鐘，就任後立刻實施，彈性增加營養午餐時間5到10分鐘，此外，北市教育局長湯志明今宣布還要確保營養午餐是熱騰騰的。不過，有家長認為，吃飯時間拉長，午睡時間就勢必縮短，對孩子來說是否得到充分休息，這部分需要審慎評估。

蔣萬安今天前往松山國小陪學童上課，面對孩子一臉「厭世」，他說，開學第一天，所有孩子都一樣，因為經過寒假，總是心情上要調適。

13日是台北市各級學校第二學期的開學日，台北市長蔣萬安前往松山國小，迎接小朋友們返校上課。（黃世麒攝）

他分享道，自己跟所有家長一樣，今天一早把大寶叫起來，趕快告訴大寶要穿制服，吃完早餐要趕快出門，二寶也很早起，換了尿布、泡好奶，自己也趕著出門，三寶現在在月子中心，其實家長的心情是鬆了一口氣，「耶，終於開學」，但他相信老師、校長就很辛苦，接下來面對一整個學期的課程，最重要的是希望孩子快樂學習、安心成長。

至於這學期是否開始實施營養午餐延長5到10分鐘，蔣萬安指出，的確接到很多家長跟他反映，孩子們有些希望可以在延長一點他們中午吃飯的時間，這部分請教育局根據各學校需求做專業評估。

教育局長湯志民表示，蔣萬安非常重視孩子的營養午餐，希望能增加5到10分鐘彈性時間，現在學校吃飯時間平均30分鐘，希望學校依照孩子需要，增加5到10分鐘的時間，讓孩子可以安心吃飯。

湯志民接著說，當然也希望確保營養午餐熱騰騰的，他跟校長講說，孩子到學校上課，午餐對於營養補充更重要，希望SOP要做控制，包括安全管控以及送餐時間精準性要加強，確保孩子吃到熱食。

湯志民說，利用營養午餐時間，讓孩子同時體驗到午餐的價值及營養的重要性，可以搭配學校大的螢幕簡單介紹，希望孩子透過營養午餐，讓他們在中午時間更愉快。

松山國小會長江爸爸表示，對於小朋友健康發展有幫助，因為不見得小朋友都可以在時間內吃完，對於是否拖到午睡時間？他認為學校具體應對不曉得，但5到10分鐘應該影響不大，讓孩子好好吃完午餐很重要，至於是否希望孩子熱吃到騰騰的食物？他直言，倒是不用這麼誇張，只要孩子吃得到新鮮的食材就好。

松山國小家長會副會長謝昕庭認為，也許有的小朋友吃得比較慢，但必須跟午睡時間取捨，吃飯時間拉長、午睡時間勢必要縮短，可能有的媽媽認為午睡很重要，大家已經習慣現在的吃飯時間，如果延長，是否會對老師管理造成困擾；孩子午睡充足休息，下午才有精神，對孩子來說是否得到充分休息，這部分需要審慎評估。

她認為，在一定時間把飯吃完，也是讓孩子建立時間上的自我管理，有的孩子可能認為時間比較長就慢慢吃、不是這麼專注，因此她傾向維持原來的時段；由於學校自己供餐，食物都是溫熱的，目前沒有午餐冷掉的問題。

五年級的杜小弟受訪表示，可以有彈性時間，但是目前午餐時間30分鐘，班上同學都不會吃得很趕，他的班級午休時間也有40分鐘。