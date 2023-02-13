日經亞洲評論報導，日本JERA捷熱能源將出售在台灣「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」的股權，JERA擁有其中44%股權，主要考量台灣周邊不斷升溫的地緣政治風險。

JERA是由日本的東京電力控股公司與中部電力出資各半成立的公司，並在2019年於台灣成立捷熱能源，參與海洋風電、海能風電及海鼎風電三項離岸風電計畫。

日經披露，JERA已在2022年底向台灣政府通知撤出的意向，會在數個月內全數出售持有的股權，但金額與出售對象仍待研議，報導也提到，JERA仍會持續參與海洋風電與海能風電計畫。

除了地緣政治風險讓JERA決定撤出海鼎風電計畫，前兩項離岸風電計畫因疫情衝擊供應鏈導致成本升高、售電單價降低及台灣內部採購規則改變都是可能原因。

事實上，早在去年10月就有相關消息傳出，但當時JERA表示，關於捷熱能源將離開台灣離岸風電市場的市場傳言並非正確。工商時報報導，經濟部官員透露，在這次收件的文件當中，海鼎風場的確在股權方面僅列Corio一家，並未看見JERA等相關資金資料，低調證實海鼎風場將由Corio一家開發商單獨開發。